Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Eutingen: Wohnung nach Brand in Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Pforzheim (ots)

Am Samstag, 19.08.2023, wurde kurz nach 20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim-Eutingen gemeldet. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte Rauchentwicklung aus dem Bereich des Daches des betroffenen Mehrparteienhauses feststellen. Die Bewohner des Gebäudes konnten sich unverletzt aus dem Gebäude begeben, der Feuerwehr gelang es gegen 21 Uhr das Feuer vollständig zu löschen. Durch den Brand wurde die Dachgeschosswohnung unbewohnbar, deren Bewohner fanden anderweitige Unterkunft. Die Bewohner der anderen Wohnungen im Haus konnten in ihre Wohneinheiten zurückkehren. Nach bisherigem Erkenntnisstand war es in der Dachgeschosswohnung des Hauses vermutlich durch einen technischen Defekt der Deckenbeleuchtung zu einem Brand gekommen der sich in der Zwischendecke rasch ausbreitete. Der durch den Brand entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell