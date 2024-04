Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. Wohnungseinbruchsversuch - Sohn vertreibt Einbrecher.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (13.04.2024) gegen 22:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Ricarda-Huch-Weg einzubrechen. Der Sohn der Geschädigten hörte zu dieser Zeit Aufbruchgeräusche an der Haustür und schaltete daraufhin das Flurlicht ein. Daraufhin brachen der oder die Täter die weitere Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell