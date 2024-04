Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Sporthaus.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17./18.04.2024) brachen bislang unbekannte Täter in ein Sporthaus in der Herforder Straße ein. Die Einbrecher beschädigten dabei massiv Fenster und Türen des Sporthauses und durchwühlten das Innere. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Auch an einer nahegelegenen Grillhütte wurden zwei Vorhängeschlösser beschädigt. Eine Zeugin hatte das Sporthaus am Vorabend gegen 21:15 Uhr noch unbeschädigt verlassen. Am nächsten Morgen gegen 08:30 Uhr entdeckte sie dann die frischen Beschädigungen. Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

