LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Sonneberg (ots) - Im Laufe des Samstags beschäftigte ein 53-Jähriger in mehreren Fällen die Sonneberger Polizei. Neben einem Ladendiebstahl am Samstagmittag aus dem Sonneberger PENNY-Markt ist der Polizeibekannte offensichtlich auch noch für zwei Brände verantwortlich. So wurde kurz vor 15 Uhr ein kleines Feuer in einer Garage im Bereich Weißer Rangen mitgeteilt. ...

