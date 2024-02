Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 53-Jähriger beschäftigt Sonneberger Polizei am Wochenende mehrfach

Sonneberg (ots)

Im Laufe des Samstags beschäftigte ein 53-Jähriger in mehreren Fällen die Sonneberger Polizei. Neben einem Ladendiebstahl am Samstagmittag aus dem Sonneberger PENNY-Markt ist der Polizeibekannte offensichtlich auch noch für zwei Brände verantwortlich. So wurde kurz vor 15 Uhr ein kleines Feuer in einer Garage im Bereich Weißer Rangen mitgeteilt. Der darin befindliche 53-Jährige erlitt durch das Entzünden eine Rauchgasvergiftung und wurde vorübergehend ins Krankenhaus gebracht. In der darauffolgenden Nacht kam es dann zum Brand einer Papiertonne in der Bettelhecker Straße. Auch in diesem Fall wurde der Beschuldigte am Einsatzort aufgegriffen- die Feuerwehr kümmerte sich um die Löschung der Tonne. In Anbetracht verschiedener Umstände begab der 53-Jährige sich schließlich in psychiatrische Behandlung ins Krankenhaus; gegen ihn wird aufgrund mehrerer Delikte ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell