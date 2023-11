Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Wieder PKW-Brand in der Schillerstraße

Visselhövede (ots)

Zum dritten Mal in diesem Jahr wurde die Ortsfeuerwehr Visselhövede zu einem brennenden PKW in die Schillerstraße alarmiert.

Bereits zum Zeitpunkt der Alarmierung stand fest, dass es sich um ein Fahrzeug mit Gastank handelte und der PKW direkt an einem Gebäude stehen würde. Diese Lage bestätigte sich schnell, als das erste Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr in die Schillerstraße einbog. Der PKW stand bereits bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die angrenzenden Garagen überzugreifen.

Noch während der Löschangriff aufgebaut wurde und sich mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz ausrüsteten, hatte das Feuer den Gastank erreicht. Dieser drohte zu explodieren und die Feuerwehrleute in Gefahr zu bringen. Glücklicherweise funktionierten die Sicherheitsvorrichtungen des Gastanks, sodass dieser das Gas, teils kontrolliert, abblies. Das abgelassene Gas fing sofort Feuer und sorgte für eine extreme Stichflamme. Aufgrund des sich weiterentwickelnden Brandes wurden weitere Feuerwehrkräfte zur Einsatzstelle alarmiert.

Unter Zuhilfenahme von Wasser aus drei Strahlrohren konnte der Brand insoweit kontrolliert werden, dass das Feuer nicht auf die Garagen übergreifen konnte. Noch während der Löscharbeiten wurden die Bewohner der benachbarten Wohnhäuser von der Feuerwehr geweckt und aus den Häusern ins Freie gebracht. Durch die massive Rauchentwicklung war nicht auszuschließen, dass sich Brandrauch durch geöffnete Fenster in den Häusern ansammelte.

Nachdem der Brand gelöscht war, mussten die Garagen auf eventuelle Glutnester kontrolliert werden. Da keine Schlüssel zu den Garagentoren vorhanden waren, musste zumindest das direkte betroffene Tor mit schwerem Gerät geöffnet werden. Die Nachkontrolle schloss einen weiteren Brand aus.

Auch zu diesem PKW-Brand hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache kann seitens der Feuerwehr keine Aussage gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell