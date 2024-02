LPI-SLF: nachgemeldeter Einbruch am Campingplatz Portenschmiede

Pößneck (SOK) (ots) - In den frühen Samstag-Morgenstunden wurde in der Neustädter Straße von Pößneck eine Kontrolle der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h durchgeführt. Um die Ruhe der Anwohner nicht übermäßig zu stören mussen Verkehrsteilnehmer hier rücksichtsvoller fahren. Im Kontrollzeitraum wurden drei ahndungsfähige Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, die jeweils mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro geahndet wurden. Den ...

mehr