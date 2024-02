LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Lobenstein (ots) - Am Freitag, dem 02.02.2024 befuhr eine Frau (Mitte 30) mit ihrem Pkw die Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein und wurde gegen 21:15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der die Beamten Atemalkoholgeruch feststellten. Die in der Folge in der PI Saale-Orla durchgeführte, gerichtlich verwertbare Atemalkoholkonzentrationsmessung ergab einen Wert von 0,29 mg/l (umgerechnet 0,58 Promille). Dies ...

