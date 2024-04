POL-LIP: Blomberg - Betrunken in Verkehrskontrolle geraten

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (18.04.2024) gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz an der Arminstraße/Thusneldastraße (Kronenplatz) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer eines schwarzen Mercedes-Benz A-Klasse beschädigte dabei einen geparkten Opel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Lagesche Straße, ohne ...

