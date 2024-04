Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Qualifizierte Festnahme nach Bedrohung.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (21.04.2024) gab es ein großes Polizeiaufgebot in der Wolfstraße. Ein 39-jähriger Mann drohte zunächst seiner Vermieterin gegenüber mit Straftaten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort an einem Mehrfamilienhaus gab der psychisch auffällige Mann aus seiner Wohnung heraus an, bewaffnet zu sein und drohte auch den Polizisten etwas anzutun. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) samt Verhandlungsgruppe wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Bei der anschließenden qualifizierten Festnahme durch das SEK leistete der 39-Jährige massiven Widerstand und wurde leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Der Barntruper wurde im Anschluss auf Anweisung des Ordnungsamtes und eines Notarztes in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere Messer sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

