POL-BI: Probefahrt mit falschen Kennzeichen und ohne Versicherung

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - An den vergangenen beiden Wochenenden sind der Polizei bis Montag, 18.12.2023, bislang fünf beschädigte Autos an der Plaßstraße, in Höhe der Einmündung Am Steinsiek, gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachbeschädigungen. Zunächst war der Außenspiegel auf der Beifahrerseite eines Skoda Octavia beschädigt worden. Der Pkw einer Anwohnerin stand zwischen ...

mehr