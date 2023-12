Polizei Bielefeld

POL-BI: Geparkte Pkw in Schildesche beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - An den vergangenen beiden Wochenenden sind der Polizei bis Montag, 18.12.2023, bislang fünf beschädigte Autos an der Plaßstraße, in Höhe der Einmündung Am Steinsiek, gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachbeschädigungen.

Zunächst war der Außenspiegel auf der Beifahrerseite eines Skoda Octavia beschädigt worden. Der Pkw einer Anwohnerin stand zwischen Samstag, 09.12.2023, gegen 15:00 Uhr, und Sonntag, 10.12.2023, gegen 11:00 Uhr, auf einem Parkstreifen. Der Spiegel war aus der Halterung herausgebrochen.

Zwischen Samstag, 16.12.2023, gegen 12:00 Uhr, und Montag, 18.12.2023, gegen 08:15, wurden drei weitere Pkw-Außenspiegel beschädigt. Bei den Autos handelt es sich um einen VW Polo, einen Ford Focus und einen VW Golf.

Zudem beschädigten ein oder mehrere Täter am 17.12.2023 einen Opel Corsa eines Anwohners. Der Pkw stand am Sonntag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr an der Plaßstraße.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell