Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Betrüger bringt 85-jährige um 950 Euro + Autodiebe schlagen bei Autohaus zu + Einbrecher flüchtet ohne Beute + Geldbörse und Rucksack aus Golf gestohlen +

Friedberg (ots)

Butzbach: Betrüger bringt 85-jährige um 950 Euro

Ein Betrüger brachte am Montag (16.07.2024) eine 85-jährige Butzbacherin um 950 EUR. Der Mann sprach die Seniorin am Vormittag gegen 10:40 Uhr an und gab sich als Mitarbeiter der Pflegekasse aus. Er behauptete, dass die Dame noch einen Betrag von 2.000 EUR zahlen müsse. Diesen angeblich ausstehenden Betrag hatte die Butzbacherin jedoch nicht zu Hause. Der Betrüger ging mit der 85-jährigen in ihr Haus und ließ sich daraufhin 950 EUR aushändigen. Anschließend verließ der Mann das Haus. Er wird als 35 - 45 Jahre alt, circa 175 cm groß, schmal und mit sehr kurzen braunen oder blonden Haaren beschrieben. Er habe eine dunkle lange Hose und ein weißes Hemd sowie eine OP-Maske getragen. Laut Zeugenaussagen sei der Mann mit einem Zug von Kirch-Göns nach Butzbach gefahren. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, denen eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, aufgefallen ist, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden. Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. Lassen Sie sich einen Ausweis, Firmenausweis oder Gewerbeschein zeigen. Rufen Sie bei Zweifeln beim Auftraggeber oder Unternehmen an. Suchen Sie dafür selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer eigenständig. Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu oder bestellen Sie die unbekannten Personen zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Fremde.

Wölfersheim: Autodiebe schlagen bei Autohaus zu

Im Zeitraum von Freitag (12.07.2024), 17:00 Uhr bis Montag (15.07.2024), 17:00 Uhr brachen Unbekannte das Rolltor eines Autohauses in der Ottostraße in Wölfersheim auf. Vom Hof stahlen sie einen weinroten BMW 328i. Das Fahrzeug verfügt derzeit über keine Zulassung. Die Polizeistation Friedberg bittet um telefonische Zeugenhinweise unter 06031 6010 und fragt: Wem sind am vergangenen Wochenende verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des weinroten BMW 328i machen?

Friedberg: Einbrecher flüchtet ohne Beute

Gegen 01:40 Uhr drang am Dienstag (16.07.2024) ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Taufsteinstraße in Friedberg/Bauernheim ein. Ein Hausbewohner vernahm Geräusche und bemerkte, dass im Treppenhaus Licht angeschaltet wurde. Als er ins Erdgeschoss ging, um nachzusehen, flüchtete eine Person unerkannt aus dem Haus. Der Hausbewohner stellte danach eine offenstehende Kellertür fest. Außerdem hatte der Eindringling das Bedienelement eines E-Rollers eingeschaltet. Nach jetzigem Stand machte der Täter keine Beute. Zeugen, denen in der Nacht eine verdächtige Person in Bauernheim aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Nidda: Geldbörse und Rucksack aus Golf gestohlen

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in Nidda/Harb erbeutete ein Langfinger am Samstag (13.07.2024) einen Rucksack und eine Geldbörse. Der Dieb nahm die Gegenstände im Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr aus einem unverschlossenen schwarzen VW Golf. Hinweise nimmt der Polizeiposten Nidda unter Tel.: 06042 9648-180 entgegen. Die Polizei rät dazu, Autos, unabhängig ob zuhause oder unterwegs, beim Verlassen immer zu verschließen und insbesondere keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell