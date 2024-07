Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Drei Pkw gestohlen - ein Fahrzeug in Brandenburg sichergestellt + Verfolgungsfahrt - Toyota seit einem Jahr abgemeldet +

Friedberg (ots)

Büdingen: Drei Pkw gestohlen - ein Fahrzeug in Brandenburg sichergestellt

Unbekannte erbeuteten im Zeitraum von Sonntag (07.07.2024), 19:00 Uhr bis Montag (08.07.2024), 07:00 Uhr aus einem Autohaus in der Industriestraße in Büdingen Fahrzeugschlüssel. Mit diesen Fahrzeugschlüsseln stahlen die Täter einen blauen Ford Edge mit dem amtlichen Kennzeichen MKK-UH 155 und einen grauen Ford Puma mit dem Kennzeichen FB-AK 678. Bei beiden Autos handelte es sich um Fahrzeuge von Kunden des Autohauses. Außerdem knackten die Diebe einen grauen Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen GN-MW 150, der auf das Autohaus zugelassen war. Die drei gestohlenen Fahrzeuge hatten zusammen einen Wert von knapp 94.000 EUR. Am Dienstag (09.07.2024) fiel einer Kontrolleinheit der Bundespolizei auf der A11 in Brandenburg der graue Ford Kuga auf. Am Fahrzeug befanden sich gefälschte Kennzeichen mit einer Berliner Städtekennung. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Beschädigungen am Türschloss fest, die auf eine gewaltsame Öffnung hindeuteten und fanden die Originalkennzeichen im Kofferraum. So konnte das Fahrzeug dem Büdinger Autohaus zugeordnet werden. Am Steuer des Wagens saß eine 48-jährige Polin. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Diebstahls der drei Fahrzeuge und fragt daher: Wem sind verdächtige Personen am vergangenen Wochenende, insbesondere im Tatzeitraum von Sonntag (07.07.2024), 19:00 Uhr bis Montag (08.07.2024), 07:00 Uhr auf dem Gelände des Autohauses in der Industriestraße in Büdingen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden anderen Autos geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kripo Friedberg in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Verfolgungsfahrt - Toyota seit einem Jahr abgemeldet

Weil sie bemerkten, dass der Fahrer eines Toyota Avensis während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wollten Beamte der Polizeistation Friedberg am Mittwoch (10.07.2024) Fahrer und Fahrzeug in der Wolfengasse in Friedberg einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizisten und setze seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei missachtete er zwei rote Ampeln und fuhr teils entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Am Ortseingang von Ockstadt gelang es der Streife das Fahrzeug zu stoppen und zu kontrollieren. Fahrzeugführer war ein 39-jähriger Mann aus Friedberg. Die Kennzeichen des Toyota waren entstempelt, da das Fahrzeug bereits seit einem Jahr abgemeldet und seitdem ohne gültigen Versicherungsschutz war. Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen stellten die Ordnungshüter sicher. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen fertigten die Beamten zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell