POL-WE: + 10.000 EUR Schaden nach Schockanruf + Lkw ausgebrannt - Verkehrsteilnehmer benötigen Geduld + Projektil vor Synagoge gefunden + Unfall zwischen Radfahrer und Hund + Diebstähle auf Friedhöfen +

Bad Vilbel: 10.000 EUR Schaden nach Schockanruf

Eine 91-jährige Frau aus Bad Vilbel erhielt am Dienstagnachmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Im Verlaufe des Gesprächs ließ der Anrufer die Seniorin glauben, dass ihre Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft sitze. Durch die Zahlung einer Kaution könne die Dame die Entlassung ihrer Nichte aus der Haft beschleunigen. Um den Druck zu erhöhen, reichte der Anrufer das Telefon an eine weinende Frau weiter, die nur schwer zu verstehen war, sodass die Bad Vilbelerin glaubte, tatsächlich ihre Nichte am Telefon zu hören. Die Seniorin konnte Bargeld und Schmuck im Wert von 10.000 EUR aufbringen und übergab alles an eine Abholerin. Währenddessen hielt der falsche Polizeibeamte immer noch das Gespräch mit der Dame am Telefon aufrecht und beendete dieses erst nach der Übergabe der Wertsachen an die Komplizin. Die Polizei rät dazu, kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte zu übergeben. Versuchen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen.

A5 - Rosbach: Lkw ausgebrannt - Verkehrsteilnehmer benötigen Geduld

Gegen 00:45 Uhr erhielt die Polizei am Mittwoch (10.07.2024) Mitteilung über einen brennenden Lkw auf der A5 in Fahrtrichtung Süden, hinter der Anschlussstelle Friedberg. Der mit einem stark verdünnten Reinigungsmittel beladene Sattelzug stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand, konnte durch die Feuerwehr jedoch gelöscht werden. Der 35-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird vorläufig auf 150.000 EUR geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt im Motorraum ursächlich gewesen sein. Die Fahrbahn war bis 06:30 Uhr vollgesperrt. Danach konnte zumindest die linke Spur geöffnet werden. Da vor der Bergung des ausgebrannten Lkw eine Spezialfirma aus Baden-Württemberg verständigt werden musste, um das Reinigungsmittel abzupumpen, blieb die Teilsperrung noch bis zum frühen Nachmittag aufrechterhalten. Gegen 13:25 Uhr waren alle drei Spuren wieder zu befahren. Die Standspur bleibt auch am Donnerstag (11.07.2024) wegen ausstehender Reinigungsarbeiten noch gesperrt. Der Verkehr staute sich mehr als 10 km zurück.

Bad Nauheim: Projektil vor Synagoge gefunden

Am Mittwoch (10.07.2024), gegen 11:00 Uhr, meldete ein Zeuge den Fund eines Projektils vor einer Synagoge in der Karlstraße in Bad Nauheim. Bislang konnten keine Beschädigungen an der Synagoge beziehungsweise in der Nähe festgestellt werden. Die Herkunft des Projektils und ob ein Zusammenhang mit der Synagoge besteht, sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Ermittlungen sowie die Maßnahmen an der Fundstelle dauern an. Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Projektils machen können oder verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Florstadt: Unfall zwischen Radfahrer und Hund

An der Kreuzung der Straßen "Fußhain" und Riedstraße in Florstadt kam es am frühen Freitagabend (05.07.2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer mit einem freilaufenden Hund kollidierte. Der Radfahrer, ein 63-jähriger Mann aus Frankfurt, stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der Hund, ein Chihuahua, wurde ebenfalls verletzt und erlag kurze Zeit später diesen Verletzungen.

Büdingen: Diebstähle auf Friedhöfen

Im Laufe des letzten Monats nahm die Polizeistation Büdingen insgesamt zehn Strafanzeigen auf, nachdem auf Friedhöfen der Stadt Büdingen Grabvasen, Grableuchten und auch eine Madonnen-Figur von Gräbern gestohlen wurden. Fast alle Gegenstände waren mittels Schrauben fest auf Grabplatten oder der Umfriedung montiert. Die Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum von Samstag, 01. Juni 2024 bis Montag, 08. Juli 2024 auf den Friedhöfen Düdelsheim, Herrnhaag, Orleshausen und der Büdinger Kernstadt. Teilweise konnten gestohlene Gegenstände wieder aufgefunden werden. Die Polizeistation Büdingen ermittelt und fragt deshalb: Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Wem sind verdächtige Personen auf den Friedhöfen der Stadt Büdingen aufgefallen? Wurden gegebenenfalls die gestohlenen Gegenstände aus Messing, Bronze oder Edelstahl zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Büdinger Polizeistation unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

