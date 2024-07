Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher ertappt - Festnahme und U-Haft + Campingbus als Ersatzteillager benutzt + Portemonnaie aus Handtasche gestohlen + Audi zu schnell - Fahrerin verletzt + Versuchter Raub - Zeugen gesucht +

Friedberg (ots)

Büdingen: Einbrecher ertappt - Festnahme und Untersuchungshaft

Gegen 02:20 Uhr erwischte ein Büdinger am Samstag (06.07.2024) im Wohnzimmer seiner Wohnung in der Berliner Straße einen Einbrecher, der zuvor gewaltsam in das Haus eingedrungen war. Der Eindringling griff sich einen Laptop und ein Tablet und flüchtete durch einen Sprung vom Balkon. Die alarmierten Polizeistreifen fanden am Tatort einen Schuh und eine Tasche mit dem Ausweis eines in der Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung wohnhaften 18-jährigen Asylbewerbers aus Marokko. Diesen nahmen die Beamten kurz nach 04:00 Uhr am Eingang der Erstaufnahmeeinrichtung fest. Er trug nur noch einen Schuh - das passende Gegenstück zum am Tatort aufgefundenen Schuh. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten die gestohlenen Gegenstände. Den Rest der Nacht verbrachte der Festgenommene im Gewahrsam der Polizeistation Büdingen, ehe am Samstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen die Vorführung beim Amtsgericht Büdingen erfolgte. Dort wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 18-jährige befindet sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Butzbach: Campingbus als Ersatzteillager benutzt

Im Zeitraum von Freitag (05.07.2024), 18:00 Uhr bis Samstag (06.07.2024), 10:00 Uhr schraubten Unbekannte in Butzbach die gesamte Fahrzeugfront eines VW California auseinander und erbeuteten eine Vielzahl an unterschiedlichen Fahrzeugteilen, darunter unter anderem die beiden vorderen Türen, die Motorhaube und die Frontschürze. Der Campingbus war auf einem Stellplatz in der Straße "Zum Oberwerk" geparkt. Insgesamt verursachten die Diebe einen Schaden von 30.000 EUR. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Beim Einkauf im Penny-Markt in der Straßheimer Straße in Friedberg ließ eine 59-jährige Friedbergerin ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche liegen, die sie über den klappbaren Kindersitz des Einkaufswagens gehängt hatte. Ein Langfinger nutzte einen unbeobachteten Moment und nahm das Portemonnaie aus der Handtasche. Die Tat ereignete sich am Freitag (05.07.2024) in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen. Die Polizei rät dazu Portemonnaies nicht in Einkaufstaschen oder -wagen zu legen, sondern sie stets dicht am Körper, am besten in verschließbaren Innentaschen der Kleidung, zu tragen. Verschließen Sie Hand- und Umhängetaschen und tragen Sie sie auf der Körpervorderseite.

Florstadt: Audi zu schnell - Fahrerin leicht verletzt

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Sonntagabend (07.07.2024) eine 19-jährige Audi-Fahrerin aus Florstadt in Nieder-Mockstadt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Friedrichstraße kollidierte sie in Fahrtrichtung Schulstraße mit einem auf der Straße befindlichen Blumenkübel und einer Grundstücksmauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Die 19-jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Friedberg: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Auf seinem Nachhauseweg sprachen am Samstag (06.07.2024) gegen 01:00 Uhr drei unbekannte Männer einen 23-jährigen aus Niddatal an, ob er eine Zigarette für sie habe. Der Niddataler befand sich zwischen Bruchenbrücken und Assenheim auf einem Feldweg parallel zur Vilbeler Straße kurz vor dem Bruchenbrücker Sportplatz, als er an einer Bank auf die drei Personen traf. Der 23-jährige gab jedem eine Zigarette und ging weiter in Richtung Assenheim. Einer der drei Männer folgte ihm und fragte noch nach Feuer. Die beiden anderen Männer kamen hinzu. Als der Mann aus Niddatal seine Bauchtasche öffnen wollte, schubsten die drei Männer ihn auf die Grünfläche neben dem Feldweg. Sie schlugen und traten auf den 23-jährigen ein und versuchten ihm die Bauchtasche abzunehmen. Da sich der Niddataler zur Wehr setzte, ließen die Unbekannten schließlich von ihm ab und flüchteten ohne Beute in Richtung Bruchenbrücken. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Alle drei Täter wurden als circa 165 cm - 170 cm groß und mit dunklerem Teint beschrieben. Zwei Täter seien schlank gewesen, einer habe eine untersetzte bis kräftige Statur gehabt. Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell