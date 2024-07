POL-WE: + Hakenkreuzschmiererei an Hauswand + Porsche Cabrio gestohlen + Eine Leichtverletzte bei Unfall + Diebstähle aus Pkw, Daimler geklaut + Passat gegen Passat + Zeugen gesucht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Butzbach: Hakenkreuzschmiererei an Hauswand

Unbekannte besprühten in der Nacht zu Donnerstag (04.07.2024) in der Griedeler Straße in Butzbach eine Hauswand und eine angrenzende Garage mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug "AFD" in roter Farbe. Das Haus wird durch eine Unterstützungseinrichtung für Migranten genutzt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 01:40 Uhr bis 01:50 Uhr. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Hinweise können an die Polizei in Butzbach gegeben werden (Tel.: 06033 70430).

Bad Nauheim: Porsche Cabrio gestohlen

Autodiebe schlugen in der Zeit von Mittwoch (03.07.2024), 18:00 Uhr bis Donnerstag (04.07.2024), 09:00 Uhr in Bad Nauheim zu. In der Gustav-Kayser-Straße hatten sie es auf ein graues Porsche 911 Carrera Cabriolet abgesehen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-MF 293 parkte zuvor auf der Straße in Höhe der Hausnummer 36. Zeugen, die die Diebe beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Porsches geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Eine Leichtverletzte bei Unfall

Ein 61-jähriger Mann aus Hungen nahm am Donnerstagmorgen (04.07.2024) mit seinem BMW Mini auf der A45 die Abfahrt "Altenstadt". Beim Einbiegen auf die B521 in Richtung Düdelsheim übersah er nach ersten Erkenntnissen den Audi einer 45-jährigen Büdingerin, die auf der Bundesstraße aus Richtung Düdelsheim kommend in Fahrtrichtung Altenstadt unterwegs war. Die Audi-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 20.000 EUR.

Reichelsheim: Diebstähle aus Pkw, Daimler geklaut

Gegen 01:30 Uhr öffnete am Donnerstag (04.07.2024) ein bislang unbekannter Mann einen unverschlossenen VW, der in einer offenstehenden Garage in der Wiesengasse in Reichelsheim/Weckesheim abgestellt war. Der Dieb erbeutete Münzgeld aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs. In derselben Nacht kam es zu zwei weiteren Diebstählen aus Pkw in der Gemeinde Reichelsheim. Ebenfalls in Weckesheim, in der Weiherstraße, ließ der Täter Münzgeld, ein Ladegerät und eine Sonnenbrille aus einem VW mitgehen. In Beienheim waren es bei einem Ford in der Weckesheimer Straße Kleingeld und ein Paar Schuhe der Marke "Nike". Am Donnerstagmittag (04.07.2024) erhielt die Polizei zudem Meldung über einen gestohlenen grauen Daimler ML 350 mit dem amtlichen Kennzeichen FB-BG 1050. Das Fahrzeug parkte ursprünglich in der Wiesengasse in Weckesheim auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 16. Als Zeitraum des Diebstahls ist lediglich Mittwoch (03.07.2024), 15:50 Uhr bis Donnerstag (04.07.2024), 13:30 Uhr bekannt. Die Polizeistation Friedberg bittet Zeugen, denen verdächtige Personen in den beiden Reichelsheimer Ortsteilen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Daimlers machen können, um telefonische Mitteilung unter 06031 6010.

Münzenberg - A45: Passat gegen Passat

Am frühen Donnerstagabend (04.07.2024) befuhr ein 31-jähriger aus Kirchhain mit seinem VW Passat die A45 auf dem rechten der beiden Fahrstreifen aus Richtung Dortmund kommend in Fahrtrichtung Hanau. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah er beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen einen anderen VW Passat, geführt von einem 67-jährigen Mann aus dem Landkreis Neustadt. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Ober-Mörlen: Zeugen gesucht

Die Polizeistation Butzbach sucht drei Zeugen, die am Samstag (29.06.2024) gegen 22:50 Uhr einem Mann geholfen hatten, nachdem dieser zuvor mit seinem grauen Mazda CX-5 in Ober-Mörlen im Bereich zur Zufahrt zum Flugplatz verunfallt war. Der Mazda war in einem Graben in dem dortigen Gebüsch zum Stehen gekommen, nachdem er zuvor zwei parkende Fahrzeuge beschädigt hatte. An diesem Abend fand auf dem Flugplatz eine Tanzveranstaltung statt. Die drei Männer, die dem Mazda-Fahrer aus dem Fahrzeug halfen und danach mit einem Taxi wegfuhren, werden als Zeugen benötigt und gebeten, mit der Polizeistation Butzbach Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

