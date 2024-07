POL-WE: + Betrug durch falsche Polizeibeamte + Versuchter Einbruch in Schule + Unfallbeteiligte gesucht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg

Wetteraukreis: Betrug durch falsche Polizeibeamte

In der vergangenen Woche erhielt ein 68-jähriger Mann aus dem östlichen Wetteraukreis einen Anruf eines Mannes, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Der Anrufer gab vor, dass in der Nachbarschaft des Wetterauers eingebrochen worden sei. Man habe Täter festgenommen und bei diesen ein Buch aufgefunden. In diesem Buch stünde auch der Name des 68-jährigen. Der Anrufer habe zudem gefragt, ob der Mann mit Südeuropäern zu tun habe. Als er angab, dass seine Reinigungskraft aus der Türkei komme, sagte ihm der Anrufer, dass diese zu den Einbrechern gehören würde. Außerdem stecke die Bank des Wetterauers mit den Tätern unter einer Decke. Deshalb überwache die Kriminalpolizei die Bank. Es bestehe der Verdacht, dass von dort Falschgeld in Umlauf gebracht werde. Daher sollte der 68-jährige sein Konto überprüfen und den Kontostand an den angeblichen Polizisten übermitteln. Um zu prüfen, ob die Bank tatsächlich Falschgeld in Umlauf bringt, sollte der Mann Geld von seinem Konto abheben. An verschiedenen Tagen kam es so zu drei Übergaben, bei denen der 68-jährige insgesamt 8.000 EUR sowie mehrere Uhren an die Betrüger aushändigte. Nach einem Gespräch mit einem Bekannten flog der Betrug auf. Die Polizei rät dazu, am Telefon keine Auskünfte über finanzielle und persönliche Verhältnisse zu erteilen. Seien Sie kritisch und prüfen Sie, ob Sie mit der echten Polizei telefonieren - zum Beispiel durch Beendigung des Telefongesprächs und einen eigenen Anruf beim Notruf 110. Die Polizei wird Sie nicht nach ihren finanziellen Verhältnissen fragen und Sie nicht auffordern Geld oder Wertgegenstände zu übergeben.

Ortenberg: Versuchter Einbruch in Schule

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Donnerstag (27.06.2024), 13:00 Uhr bis Sonntag (30.06.2024), 09:15 Uhr in die Erich-Kästner-Schule in Ortenberg einzudringen. Dabei beschädigten sie mehrere Türen und Fenster. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheiterten die Täter bei ihrem Vorhaben. Es entstand jedoch ein Sachschaden von 5.000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Bad Vilbel: Unfallbeteiligte gesucht

Am Mittwoch (26.06.2024) befuhr ein 61-jähriger Mann aus Frankfurt mit seiner grünen Honda die Straße "Am Stock" in Bad Vilbel. An der Kreuzung zur L3008 wollte der Kradfahrer nach links in Fahrtrichtung Bad Homburg abbiegen. Ein hinter dem Frankfurter fahrendes Zweirad bog in gleicher Richtung ab und überholte dabei den 61-jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Kradfahrer, stürzte dabei jedoch. Die Fahrerin des überholenden Zweirades hielt im gegenüberliegenden Feldweg und half dem Frankfurter wieder aufzustehen. Die Personalien der Frau sind jedoch nicht bekannt. Es konnte lediglich gesagt werden, dass sie blonde kurze Haare hatte und ein weißes T-Shirt mit schwarzen Streifen auf Brusthöhe, eine lange Hose und eine Sonnenbrille trug. Sie war mit einem hellen Zweirad mit blauem Versicherungskennzeichen unterwegs. Die Zweiradfahrerin und Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600) in Verbindung zu setzen.

