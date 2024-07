Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Autobahnpolizei auf der Spur eines verlorenen Handys + Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß + Sachbeschädigung durch Schmierereien +

Friedberg (ots)

Butzbach: Autobahnpolizei auf der Spur eines verlorenen Handys

Am Montagabend (01.07.2024) meldete sich bei der Polizei ein Mann aus Mainz, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Handy verloren hatte. Dem Verlierer war es jedoch möglich das Handy im Bereich eines Postzentrums in Frankfurt zu orten. Am späten Abend stellte er fest, dass das Handy offensichtlich auf der A5 bewegt wird, sodass zu vermuten war, dass es sich in einem Lkw eines Versanddienstleisters befand. Zum Zeitpunkt der Mitteilung passierte das Ortungssignal die Anschlussstelle Butzbach und bewegte sich weiter in Richtung Kassel. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen machte sich daher auf den Weg und folgte dem Signal. Ständige Standortweitergabe durch den Eigentümer führte die Polizisten über die A45 und die A485 zu einem Postverteilungszentrum nach Langgöns. Die Beamten fanden den gesuchten Lkw, darin jedoch zunächst nicht das Handy. Der Lkw-Fahrer erklärte, dass Teile der Ladung bereits entladen worden seien. Daher ließen sich die Ordnungshüter im Verteilerzentrum die zuletzt angelieferten Pakete zeigen. Als der Mitteiler einen Signalton über das gesuchte Handy sendete, entdeckten die Polizisten es in einer Sammelbox für nicht zuzuordnende Pakete. Vermutlich hatte der Finder des Handys dieses in einen öffentlichen Briefkasten gelegt, von wo aus es auf die Reise ging. Bereits kurze Zeit später überbrachten die Beamten dem Eigentümer die frohe Botschaft, der zeitnah und glücklich sein Handy wieder in Empfang nehmen wird.

Bad Nauheim: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Zum Zusammenstoß zwischen einem VW Transporter und einem Skoda Roomster kam es am Dienstag (02.07.2024) gegen 16:00 Uhr auf der B3 bei Bad Nauheim. Ein 35-jähriger Mann aus Lich befuhr mit dem VW die B3 aus Richtung Butzbach kommend in Fahrtrichtung Bad Nauheim. Eine 59-jährige Staufenbergerin näherte sich mit ihrem Skoda auf der B3 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Abfahrt Rödgen wollte der VW-Fahrer nach links abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Skoda zusammen. Der VW-Fahrer, sein 19-jähriger Beifahrer und die Fahrerin des Skoda erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 8.000 EUR.

Altenstadt: Sachbeschädigung durch Schmierereien

Am Dienstagmorgen (02.07.2024) meldeten Zeugen gegen 10:00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Holztisch im Außenbereich des katholischen Pfarramtes in der Fritz-Kreß-Straße in Altenstadt. Unbekannte hatten vermutlich im Laufe des vorherigen Tages den Tisch großflächig mit einem schwarzen Permanent-Marker beschmiert. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480) entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

