Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 1000 Möglichkeiten - Welcher Beruf ist der richtige für mein Kind? Die Polizei in der Wetterau lädt zum "Elternabend" ins Polizeizentrum Butzbach

1000 Möglichkeiten - Welcher Beruf ist der richtige für mein Kind? Die Polizei in der Wetterau lädt zum "ELTERNABEND" ins Polizeizentrum Butzbach ein.

Wie kann ich mein Kind in der Phase der Berufsorientierung optimal unterstützen? Könnte das duale Studium bei der Polizei Hessen zu meinem Kind passen? Was sind die Chancen und wo liegen die Herausforderungen? Eine Vielzahl von Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten erschwert jungen Menschen mittlerweile die Berufswahl. Im Dschungel an Gelegenheiten kann das Überangebot rasch überfordern. Häufig unterstützen Eltern ihre Kids deshalb mittlerweile und begleiten sie auf der Suche nach dem richtigen Job. Um diesem Trend gerecht zu werden, lädt Kriminalhauptkommissarin Corina Weisbrod Mütter, Väter als auch Schülerinnen und Schüler am 17. Juli ins Polizeizentrum Butzbach ein. Dort gewährt die Einstellungsberaterin Einblicke in die Vielfalt des wichtigen und abwechslungsreichen Berufs und in den Ablauf des dualen Studiums der Polizei Hessen. Bei der zwanglosen Veranstaltung besteht Gelegenheit Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, sich hier direkt zu bewerben. Beginn ist um 17 Uhr im Polizeizentrum Roter Lohweg 29 in Butzbach. Um Anmeldung unter Einstellungsberatung.ppmh@Polizei.hessen.de wird gebeten.

Corina Weisbrod

