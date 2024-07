POL-WE: + Im Urlaub online sicher bleiben - Polizei gibt Tipps +

Friedberg (ots) - Butzbach: Hakenkreuzschmiererei an Hauswand Unbekannte besprühten in der Nacht zu Donnerstag (04.07.2024) in der Griedeler Straße in Butzbach eine Hauswand und eine angrenzende Garage mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug "AFD" in roter Farbe. Das Haus wird durch eine Unterstützungseinrichtung ...

