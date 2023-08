Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Unnaer Straße /Kleistraße wurden am Dienstagmorgen (15.08.2023) drei Personen leicht verletzt.

Gegen 8 Uhr befuhr eine 32-jährige Fahrerin aus Unna die Unnaer Straße in Richtung Kleistraße. Sie hielt zunächst am Stoppschild an, übersah dann aber beim Einfahren in den Kreuzungsbereich eine von links kommende 48-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm.

Diese versuchte noch auszuweichen, prallte aber mit der Unnaerin zusammen und wurde auf einen weiteren PKW eines 62-jährigen Dortmunders, der auf der entgegenkommenden Linksabbiegerspur stand, geschoben.

Die Hammerin, der Dortmunder und seine 62-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Frauen wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Unfallstelle musste für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell