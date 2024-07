Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Schnellrestaurant und Bäckerei + Unfall bei starkem Regen + Diebstähle aus Autos + Geldbörse aus Rucksack gestohlen + Wohnungseinbrüche + Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad +

Friedberg (ots)

Karben: Einbruch in Schnellrestaurant

In der Nacht zu Montag (15.07.2024) schlugen Einbrecher gegen 01:20 Uhr die Fensterscheibe des Büros eines Schnellrestaurants in der Bahnhofstraße in Karben ein. Die Täter stiegen in das Büro ein und erbeuteten aus einem Tresor eine noch nicht bekannte Menge an Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Schnellrestaurants beobachteten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Wölfersheim - A45: Unfall bei starkem Regen

Am Freitagmorgen (12.07.2024) befuhr eine 42-jährige Frau aus Münzenberg mit ihrem VW Golf die A45 in Fahrtrichtung Hanau. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie circa 500 Meter vor der Ausfahrt Wölfersheim auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zunächst kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Danach geriet sie auf die linke Fahrbahn und prallte mit ihrem VW gegen die dortige Leitplanke, ehe das Fahrzeug zum Stehen kam. Die 42-jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 20.100 EUR.

Bad Vilbel: Dachfenster hält Einbruchsversuch stand

Auf das Dach eines Einfamilienhauses im Schlesienring in Bad Vilbel gelangten Unbekannte im Zeitraum von Montag (08.07.2024), 22:00 Uhr bis Freitag (12.07.2024), 17:00 Uhr. Sie versuchten ein Dachfenster gewaltsam zu öffnen. Das Dachfenster hielt den Versuchen jedoch stand. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel. 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Diebstähle aus Audi und Fiat

Dieben gelang es am Freitag (12.07.2024) in der Zeit von 19:20 Uhr bis 23:15 Uhr einen schwarzen Audi A6 zu öffnen. Das Fahrzeug war in der Friedberger Ludwigstraße in Höhe der Hausnummer 16 abgestellt. Die Täter erbeuteten einen Fahrzeugschein und eine Tankkarte. Am Samstag (13.07.2024) öffnete ein Dieb einen unverschlossen grauen Fiat Punto in der Oberen Liebfrauenstraße in Friedberg. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr ließ der Täter ein Portemonnaie und Münzgeld mitgehen. Die Polizeistation Friedberg bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Bei ihrem Einkauf im Lidl-Markt in der Schwalheimer Straße in Bad Nauheim verwickelte ein Mitte 20 Jahre alter Mann eine 73-jährige Bad Nauheimerin am Samstag (13.07.2024) in ein Gespräch. Während des Gesprächs griff ein zweiter Täter in den auf dem Rücken getragenen Rucksack der 73-jährigen und stahl deren Geldbörse. Die Tat ereignete sich zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr. Der Mann Mitte 20, der die Frau ablenkte, war circa 170 cm groß, hatte schwarze Haare, dunkle Augen und sprach gebrochen Deutsch. Die Kripo Friedberg erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Büdingen: Einstieg durch offenstehendes Fenster

Kurz nach Mitternacht überraschte ein Hausbewohner am Sonntag (14.07.2024) in der Straße "Am Hain" in Büdingen zwei Einbrecher, die zuvor durch ein offenstehendes Obergeschossfenster eingestiegen waren. Die beiden Täter griffen sich eine Ledermappe mit Bargeld und flüchteten aus dem Fenster in unbekannte Richtung. Nach ersten Ermittlungen kletterten die Einbrecher zuvor über ein Fallrohr zum offenstehenden Fenster. Beide Täter werden als Anfang 20, circa 180 cm groß und mit sportlicher Statur beschrieben. Einer habe ein dunkles Oberteil getragen, der andere ein helles. Die Friedberger Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen Personen aufgefallen sind, auf die die Beschreibung zutrifft. Hinweise können telefonisch unter 06031 6010 gegeben werden.

Bad Vilbel: Einbrecher kommen über den Balkon

Im Zeitraum von Samstag (13.07.2024), 18:45 Uhr bis Sonntag (14.07.2024), 10:25 Uhr gelangten Einbrecher auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Bad Vilbeler Bodelschwinghstraße. Unter massiver Gewalteinwirkung öffneten sie ein Fenster und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten eine geringe Menge an Modeschmuck. Die Kripo Friedberg ermittelt und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bodelschwinghstraße aufgefallen? Hinweise werden unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Büdingen: Durchs Fenster eingestiegen

In der Straße "Auf der Untersten Beunde" in Büdingen versuchten Unbekannte an einem Mehrparteienhaus zunächst die Eingangstür zu einer Wohnung im Obergeschoss gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, beschädigten sie ein Fenster der Erdgeschosswohnung und stiegen in diese ein. Nach jetzigem Stand machten die Einbrecher keine Beute. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag (13.07.2024), 19:10 Uhr bis Sonntag (14.07.2024), 01:00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Einbruch in Bäckerei

Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntag (14.07.2024), 17:30 Uhr bis Montag (15.07.2024), 05:00 Uhr in eine Bäckerei in der Hauptstraße in Bad Nauheim ein. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Unter Tel.: 06031 6010 nimmt die Polizei in Friedberg Hinweise entgegen.

Friedberg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Am Freitagabend (12.07.2024) befuhr ein 27-jähriger Mann aus Heuchelheim mit seinem VW Up! die Friedberger Kaiserstraße in Fahrtrichtung Burg. Bei einem Wendemanöver kam es zur Kollision mit einem hinter ihm fahrenden Motorrad. Der Motorradfahrer, ein 18-jähriger Mann aus Niddatal, konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich jedoch beim Zusammenprall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 4.500 EUR.

Ober-Mörlen: Eine Leichtverletzte bei Unfall

Zu einem Unfall zwischen einem Opel Corsa und einem Seat Ibiza kam es am Montagmorgen (15.07.2024) kurz vor 07:00 Uhr auf der B275 bei Ober-Mörlen. Ein 27-jähriger Mann aus Paderborn befuhr mit seinem Opel die B275 aus Richtung Ober-Mörlen kommend. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte er nach links auf die A5 in Fahrtrichtung Kassel auffahren und übersah hierbei den entgegenkommenden Seat einer 33-jährigen Bad Nauheimerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Bad Nauheimerin leichte Verletzungen davontrug. Der Sachschaden beläuft sich auf 9.000 EUR.

