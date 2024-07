Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + VW gerät in Gegenverkehr - drei Fahrzeuge beteiligt + Einbruch in Aussiedlerhof + Fahrrad von Schulhof geklaut + Gegenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht + Trickdieb greift in Portemonnaie +

Friedberg (ots)

Altenstadt: VW gerät in Gegenverkehr - drei Fahrzeuge beteiligt

Ein 63-jähriger Altenstädter befuhr am Donnerstag (11.07.2024) gegen 14:00 Uhr mit seinem VW Up! die Stammheimer Straße in Altenstadt in Fahrtrichtung Vogelsbergstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Altenstädter in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit einem entgegenkommenden Mitsubishi einer 51-jährigen Frau aus Florstadt sowie danach mit einem hinter dem Mitsubishi fahrenden Mercedes Sprinter eines 30-jährigen aus dem Vogelsbergkreis. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

Münzenberg: Einbruch in Aussiedlerhof

Im Zeitraum von Montag (08.07.2024), 23:00 Uhr bis Dienstag (09.07.2024), 07:00 Uhr brachen Unbekannte zwei Türen zu Lagerräumen eines Aussiedlerhofs im Kneibengraben im Münzenberger Stadtteil Ober-Hörgern auf. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Friedberg: Fahrrad von Schulhof geklaut

Auf dem Schulhof der Augustinerschule in Friedberg schlug ein Fahrraddieb am Donnerstag (11.07.2024) in der Zeit von 07:40 Uhr bis 14:15 Uhr zu. Er stahl ein dort angeschlossenes weiß-blaues Mountainbike der Marke Cannondale, Modell Trigger. Der Wert des Rades beträgt 3.000 EUR. Zeugen, die den Täter beobachteten oder Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Polizeistation Friedberg zu wenden.

Bad Vilbel: Gegenverkehr gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag (11.07.2024) befuhr ein 23-jähriger Mann aus Karben mit seinem weißen VW Transporter die B3 aus Richtung Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Karben. Circa 200 Meter vor der Abfahrt Dortelweil kam er nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet auf die Gegenfahrbahn. Zudem kollidierte er mit einem Leitpfosten. Laut Zeugenaussagen mussten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Transporter zu verhindern. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr. Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagnachmittag durch den VW behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600) zu melden.

Bad Nauheim: Trickdiebstahl - Unbekannter greift ins Portemonnaie

In der Lindenstraße in Bad Nauheim sprach am Freitagmorgen (12.07.2024) gegen 09:30 Uhr ein unbekannter Mann einen 87-jährigen Bad Nauheimer an, der in seinem Auto saß. Der Unbekannte fragte, ob der Senior zwei Euro wechseln könne. Als der Bad Nauheimer sein Portemonnaie herausholte, griff der Unbekannte unbemerkt hinein und erbeutete so 160 EUR Bargeld. Dem 87-jährigen fiel erst kurze Zeit später auf, dass das Geld fehlte. Der Täter wird als circa 68 - 70 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er habe eine normale Figur mit Bauchansatz, dunkle Haare und dunkle Augen gehabt. Der Dieb trug ein graues Sakko und habe gebrochen Deutsch gesprochen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die gesuchte Person am Freitagvormittag in Bad Nauheim aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

