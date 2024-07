Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehrfahrzeug kommt von Feldweg ab und überschlägt sich - PM 2

Heddesbach (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Fahrzeug der Feuerwehr überschlagen hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich das Einsatzfahrzeug gg. 16:25 Uhr auf dem Rückweg eines Brandeinsatzes in Heddesbach (s. gesonderte Pressemitteilung). Aufgrund des vorherigen Einsatzes war die L3105 noch gesperrt, weshalb der 34-jährige Fahrzeugführer eine Alternativroute (Langenthaler Weg) in Richtung Langenthal wählen musste. Dieser Weg führte über einen abschüssigen geschotterten Feldweg, welcher aufgrund der zurückliegenden Witterungsverhältnisse instabil war. Dies hatte zur Folge, dass das Fahrzeug während der Fahrt abrupt abrutschte, sich hangabwärts einmal überschlug und auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand kam. Die fünf Insassen, welche Angehörige einer Freiwilligen Feuerwehr sind, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der entstandene Schaden am Einsatzfahrzeug wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

