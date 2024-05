POL-MFR: (495) Wahlplakate in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Schnaittach (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagabend (09.05.2024) bis Samstagnachmittag (11.05.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Schnaittach ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 18:00 Uhr und 14:45 Uhr drangen der oder die Täter vermutlich über Aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienhaus in der Festungsstraße ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten der oder die Täter die Zimmer und ...

