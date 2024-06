POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen Pkw-Fahrerin und Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Gau-Algesheim (ots) - Am 08.06.2024 gegen 13:04 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Shell-Tankstelle in Gau-Algesheim. Die verantwortliche Fahrzeugführerin befährt hierbei die Binger Straße in Ingelheim in Fahrtrichtung Gau-Algesheim. Am Kreisverkehr der Shell-Tankstelle missachtet sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen PKW und touchiert diesen. Anschließend fährt die ...

mehr