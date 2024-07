Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses, Rettungshubschrauber im Einsatz // Pressemitteilung Nr. 2

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5821994) kam es am Freitag gegen 12:15 Uhr zu einem Wohngebäudebrand in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Brand in einer Sauna des Einfamilienhauses ausgebrochen. Für die Löscharbeiten sowie die Rettungsmaßnahmen der Einsatzkräfte musste die Ortsdurchfahrt von Heddesbach komplett gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Straße bis auf Weiteres einseitig gesperrt.

Ein 72-jähriger Hausbewohner wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, während eine 65-jährige Hausbewohnerin mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus geflogen wurde. Weiterhin hat eine 92-jährige Nachbarin durch ihr offenstehendes Fenster leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation davongetragen und wurde ebenfalls medizinisch betreut.

Das Einfamilienhaus ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar, der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 400.000 Euro. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden und sind Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

