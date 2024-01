Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar, L 409, Lkr. Rottweil) Unfall beim Linksabbiegen fordert eine leicht verletzte Person und 16.000 Euro Schaden

Vöhringen, Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar, L 409, Lkr. Rottweil (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 16.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag, kurz nach 11 Uhr, auf der Landesstraße 409 an der Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar bei Vöhringen ereignet hat. Ein 74-jähriger Suzuki-Fahrer wollte - aus Richtung Vöhringen kommend - von der L 409 nach links abbiegen, um auf die Bundesautobahn A 81 in Richtung Singen zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Tesla, dessen 66-jähriger Fahrer dem Suzuki auf der L 409 aus Richtung Sulz entgegenkam. Bei dem Unfall zog sich der Mann im Suzuki leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden.

