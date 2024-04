Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall nach Überholen

Gifhorn (ots)

Am Morgen des Montags dieser Woche kam es in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Gegen 07:30 Uhr bog eine 83-Jähige mit ihrem roten Hyundai i20 von der Straße "I. Koppelweg" nach rechts in die Straße "Calberlaher Damm". Nachdem sie bereits vollständig abgebogen war, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw mit weißer Lackierung. Dieser fuhr, den bisherigen Ermittlungen nach, zuvor auf der Straße "Calberlaher Damm" in Richtung Stadtmitte. Dabei überholte der Fahrer einen vor dem Einmündungsbereich wartenden Linienbus und anschließend auch den Hyundai der 83-Jährigen. Bei diesem Überholen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 83-Jährige und der männliche Fahrer des weißen Pkw hielten kurz, der Mann hob den Daumen und fuhr anschließend weiter. Die 83-Jährige konnte sich lediglich merken, dass das am flüchtigen Pkw angebrachte Kennzeichen aus dem Landkreis Gifhorn stammt.

Zu den aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen und den bislang unbekannten Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 9870-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell