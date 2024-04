Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Einbruch und Unfall

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht zu Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Zeugen. Im Tatzeitraum vom 22.04.2024, 19:30 Uhr, bis 23.04.2024, 10:45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück an der Straße "Masurenweg" in Gifhorn. Dort versuchten sie die hölzerne Zugangstür zu einem rückwärtigen Wintergarten aufzuhebeln. Als dies misslang, verließen die Täter das Grundstück wieder. Bereits am Tag zuvor, dem 21.04.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Lehmweg" in Gifhorn. Zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren zwei am Straßenrand ordnungsgemäß geparkte Pkw. Es handelte sich dabei um einen roten Volkswagen Lupo und einen schwarzen Skoda Citigo, beide Fahrzeuge standen hintereinander auf Höhe der Hausnummer 21. Der Verursacher bzw. die Verursacherin entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort, dort stellten die Beamten jedoch ein Fahrzeugteil des unfallverursachenden Fahrzeugs fest, dieses ist der Marke Hyundai zuzuordnen.

Zu beiden Ermittlungen werden Zeugen und Hinweisgeber gesucht. Hinweise in beiden Sachen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell