Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Hillerse (ots)

Am gestrigen Montagmorgen kam es in Hillerse zu einem versuchten Raub. Gegen 06:00 Uhr hielt ein 47-Jähriger mit seinem Dienstfahrzeug in der Straße "Amtshofweg", um einen dortigen Automaten zu befüllen. Als er aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, näherten sich ihm zwei Personen. Diese forderten von dem 47-Jährigen die Herausgabe von Bargeld. Der Automatenbefüller konnte sich der Situation entziehen und in sein Fahrzeug steigen. Die beiden unbekannten Täter flüchteten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. Die Ortschaft Hillerse verließen sie den bisherigen Ermittlungen nach in einem dunkelblauen Pkw.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen der Tat. Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch einem dunkelblauen Pkw in Hillerse und benachbarten Orten nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

