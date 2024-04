POL-GF: Verkehrsunfallflucht in Folge Alkoholkonsums

Grußendorf (ots) - Am heutigen Donnerstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, erhielt die Polizei Gifhorn Kenntnis über einen Brand in einem Wohnhaus im Wacholderring in Grußendorf. Als die ersten Polizeikräfte am Brandort eintrafen, hatten die beiden Bewohner das freistehende Einfamilienhaus bereits unverletzt verlassen. Während die Freiwillige Feuerwehr mit der Brandbekämpfung begann, nahm die Polizei die ersten ...

