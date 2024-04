POL-GF: Unfallflucht vor Arztpraxis

LK Gifhorn (ots) - Am Abend des gestrigen Dienstags suchte eine 40-Jährige die Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße in Gifhorn auf, um eine Anzeige zu erstatten. Eine Beamtin führte die Frau in ein entsprechendes Büro und bat sie um Sachverhaltsschilderung. Dabei nahm die Beamtin Alkoholgeruch in der Atemluft der 40-Jährigen wahr. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,17 Promille. Da die Frau mit ihrem Pkw zur Polizei gefahren war, wurde ein ...

mehr