Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgänger verletzt

Soest (ots)

Am 30. November kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Kolpingweg und Hiddingser Weg. Ein 49-jähriger Soester befuhr mit seinem Chevrolet den Hiddingser Weg in Richtung Herzog-Adolf-Weg. In Höhe des Kolpingwegs übersah er einen 63-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn von links kommend querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 63-jährige Soester auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell