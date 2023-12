POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Warstein (ots) - Am 29. August, gegen 11:40 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in einem unbemerkten Augenblick eine Geldbörse aus einer Handtasche im Aldi-Markt. Kurz nach dem Diebstahl wurde mit der entwendeten Debitkarte der 86-jährigen Geschädigten an einem Sparkassenautomaten eine Auszahlung verfügt. Wenige Minuten später wurde die Debitkarte erneut zur Zahlung in einem benachbarten Netto-Markt eingesetzt. ...

