Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Bondorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Samstagvormittag gegen 10:00 im Auffahrtsbereich der Landesstraße 1184 zur Bundesstraße 28 ereignet hatte. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem VW Polo die L 1184 von Bondorf kommend und wollte nach rechts auf die B 28 auffahren. Aus der Gegenrichtung kam ihm ein schwarzer BMW entgegen, welcher seinerseits nach links auf die B 28 auffahren wollte. Im Auffahrtsbereich überholte der BMW-Fahrer den VW Polo. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 37-Jährige nach rechts aus und prallte mit seinem VW Polo gegen die Schutzleitplanke. Der BMW-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg telefonisch unter 07032 27080 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell