Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.04.2024) gegen 14:10 Uhr befuhr die 37-jährige BMW-Fahrerin die Straße Am Hirnach und bog nach rechts in die Böblinger Straße ab. Hierbei kollidierte die BMW-Fahrerin mit dem 16-jährigen Fußgänger, welcher mit einem mitgeführtem E-Scooter auf dem Gehweg an der Ampel wartete. Der 16-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen am linken Bein. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.150 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter 07031/6970 oder sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell