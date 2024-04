Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen drangen zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr und Donnerstag, 07:05 Uhr (17./18.04.2024) auf ungeklärte Weise in ein Schulgebäude in der Schollerstraße in Gäufelden-Nebringen ein. Im Innern verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu mehreren Räumen, in denen sie Schränke und Fächer durchwühlten. Im Endeffekt entkamen die Einbrecher unerkannt mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Der Polizeiposten Gäufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07032 95491-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell