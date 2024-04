Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Unbekannte entwenden Mercedes Sprinter

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen entwendeten am Mittwoch (17.04.2024) zwischen 21:30 Uhr und 21:45 Uhr einen weißen Kleintransporter vom Typ Mercedes Sprinter, der ohne Kennzeichen auf dem Hof eines Autohandels in der Gottlieb-Daimler-Straße in Nufringen geparkt war. Wie die Unbekannten in das verschlossene Fahrzeug gelangen und dieses wegfahren konnten, ist noch unklar. Der Sprinter hat einen Wert von rund 25.000 Euro. Der Polizeiposten Gärtringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07034 2539-0 oder per Email an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell