POL-WAF: Sassenberg. Gegen Lärmschutzwand gefahren

Warendorf (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in Ennigerloh ist am Montag das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen. Sie verschafften sich am Montag (22.01.2024) zwischen 15.55 Uhr und 18.55 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in dem Gebäude am Buchenweg. Hier stahlen sie unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

