Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: 15-Jährige angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 15-jährige Schülerin war am Donnerstag (18.04.2024), gegen 13:55 Uhr, zu Fuß in der Alten Stuttgarter Straße in Magstadt unterwegs, als sie beim Versuch an einem Fußgängerüberweg auf Höhe des Jugendhauses die Straße zu überqueren, von einer bislang unbekannten Pkw-Lenkerin angefahren wurde. Die Unbekannte war mutmaßlich mit einem weiß lackierten Fahrzeug unterwegs und fuhr anschließend auf den Parkplatz der dortigen Gemeinschaftsschule, ohne sich nach dem Gesundheitszustand der Schülerin zu erkundigen. Die 15-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen@polizei.bwl.de zu melden.

