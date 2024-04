Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Fahrerloser Pkw rollt los und verursacht Sachschäden

Ludwigsburg (ots)

Ein fahrerloser BMW machte sich am Freitagmorgen (19.04.2024) kurz vor 08:00 Uhr im Buchenweg in Remseck am Neckar selbstständig und verursachte auf seinem knapp 100 Meter langen Weg Sachschäden in Höhe von rund 8.000 Euro. Eine 46-Jährige hielt mit dem BMW vor ihrer Wohnanschrift an und stieg aus, um etwas aus dem Haus zu holen. Dabei sicherte sie das Fahrzeug mutmaßlich nicht ordnungsgemäß, so dass der Pkw auf dem abschüssigen Buchenweg ins Rollen kam. Dabei streifte er zunächst am linken Fahrbahnrand einen dort parkenden Skoda und ein dahinter geparktes Wohnmobil. Anschließend wurde der BMW nach rechts abgewiesen, rollte über den Bordstein und prallte gegen eine Gartenmauer. Von der Mauer wurde der BMW wieder nach links abgewiesen, rollte den Buchenweg entlang bergab, überquerte die Neckarremser Straße und kollidierte mit einer Straßenlaterne, die durch die Wucht des Aufpralls komplett aus dem Boden gerissen und in eine Hecke geschleudert wurde. Vor dieser Hecke kam der BMW schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegen die 46-Jährige wurden in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell