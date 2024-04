Polizei Köln

POL-K: 240412-1-K Schwerpunktgruppe im Einsatz gegen Straßenkriminalität - Medientermin

Köln (ots)

Seit Montag (8. April) führt die Polizei Köln in den rechtsrheinischen Stadtteilen Mülheim, Holweide, Dellbrück und Dünnwald intensive Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität durch. Grund für den Einsatz, an dem Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion 5 (PI 5) in Zivil und in Uniform, aber auch Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitende des Ordnungsamts der Stadt Köln sowie der Kölner Verkehrsbetriebe teilnehmen, ist die auffällige Häufung der Delikte in diesen Stadtteilen. In den Deliktsfeldern der Straßenkriminalität, die die Bevölkerung in besonderem Maße betrifft, hat die Polizei in der PI 5 insgesamt 5.760 Fälle (Quelle: PKS 2023) erfasst. "Bei der Drogen- sowie der begleitendenden Gewaltkriminalität ist in den Sachverhalten eine Verrohung und eine gestiegene Gewaltbereitschaft/ Bewaffnung festzustellen, die für eine erhebliche Verunsicherung der Bevölkerung geführt haben. Dem treten wir mit den Schwerpunktaktionen entgegen. Wir zeigen Präsenz, gehen gegen Dealer vor und nehmen in den kommenden Wochen die Szene ins Visier. Die Bevölkerung soll sehen, dass wir bei unserem Vorgehen gegen die Gewalt-, Drogen-, und Straßenkriminalität nichts unversucht lassen. Dass solche Maßnahmen helfen, zeigen die Ergebnisse des Einsatzes einer Schwerpunktgruppe auf dem Wiener Platz im vergangenen Jahr. Diese Erfahrungen nutzen wir jetzt, erhöhen aber deutlich den örtlichen Radius für unsere Maßnahmen", resümiert der Inspektionsleiter der Polizeiinspektion 5, Polizeioberrat Stefan Bauerkamp.

Auflistung besonderer Einsätze seit Januar 2024: 1. Am Dienstagnachmittag (30. Januar) warf ein junger Mann auf seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle auf dem Wiener Platz eine scharfe Schusswaffe, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie ein Mobiltelefon weg. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5704226

2. Am Mittwochnachmittag (14. Februar) wurde ein 19-Jähriger, der gegen 16.30 Uhr auf den Treppenstufen vor dem Bürgerzentrum auf dem Wiener Platz saß, mutmaßlich durch einen Schuss aus nächster Nähe verletzt. Der mutmaßliche Schütze flüchtete in Richtung Bahngleise/Stadtgarten. Hintergründe sollen Drogengeschäfte sein. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5714916

3. Am Dienstagabend (20. Februar) schoss ein Unbekannter im Stadtteil Höhenhaus gegen 20.15 Uhr auf einen 21 Jahre alten Kölner. Einsatzkräfte fanden ihn mit Arm- und Fußverletzungen in einem Waldstück. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige mutmaßlich als Drogenhändler aktiv ist. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5719960

4. Ein 46-Jähriger wartete am Samstagnachmittag (2. März) an der Straßenbahnhaltestelle Vischeringstraße in Köln-Holweide, als ihm ein Mann unvermittelt zweimal mit einem Baseballschläger auf den Kopf schlug. Anschließend flüchtete der Täter und ließ den polizeibekannten Drogenkonsumenten mit lebensgefährlichen Verletzungen zurück. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5726597

5. Polizisten fanden am Sonntagmorgen (10. März) auf einer Landzunge am Mülheimer Hafen in Köln-Mülheim die Leiche eines 15 Jahre alten Jungen mit Spuren von Gewalteinwirkung. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei drei tatverdächtige Männer fest. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5731831

6. Polizisten nahmen am Montagnachmittag (18. März) einen 20-jährigen Kölner mit einer scharfen Schusswaffe und circa einem Kilogramm Kokain im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Köln-Mülheim fest. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5740085

Medienvertreter sind herzlich zur Vorstellung der Schwerpunktgruppe am kommenden Montag (15. April) um 17 Uhr vor dem Bahnhof Mülheim eingeladen. Sowohl der Inspektionsleiter Stefan Bauerkamp, als auch der Einsatzleiter Jens Müller stehen für O-Töne zur Verfügung. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell