POL-K: 240320-7-K 20-jährigen Kölner mit scharfer Schusswaffe und circa einem Kilogramm Kokain festgenommen

Köln (ots) - Am Dienstagabend (19. März) gegen 21.10 Uhr soll ein Unbekannter eine Kölnerin nahe der Fußgängerbrücke am Herkulesberg in der Neustadt-Nord überfallen haben. Unmittelbar zuvor, so die Geschädigte gegenüber eingesetzten Polizisten, habe sie vom August-Sander-Park kommend die Brücke überquert und sei dem Weg dann noch wenige Meter nach rechts ...

mehr