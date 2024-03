Polizei Köln

POL-K: 240320-5-K Zivilpolizisten nehmen Taschendiebinnen in Köln-Chorweiler fest

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (19. März) während ihres gezielten Einsatzes gegen Taschendiebstahl in Köln-Chorweiler zwei polizeibekannte Taschendiebinnen (19, 21) in der Nähe eines Einkaufszentrums gestellt. Die Zivilfahnder griffen zu, nachdem sie die jungen Frauen dabei beobachtet hatten, wie sie einer Seniorin (75) gegen 15.20 Uhr beim Einsteigen in einen Linienbus die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet hatten.

Zivilbeamte verfolgten die beiden Diebinnen und nahmen sie unweit der Bushaltestelle vorläufig fest. Die Geldbörse samt Inhalt händigten die Polizisten der Dame wieder aus. (as/al)

