POL-WE: + Achtung! Vermehrt Falschgeld festgestellt - Tipps zum Erkennen +

Friedberg (ots) - Karben: Einbruch in Schnellrestaurant In der Nacht zu Montag (15.07.2024) schlugen Einbrecher gegen 01:20 Uhr die Fensterscheibe des Büros eines Schnellrestaurants in der Bahnhofstraße in Karben ein. Die Täter stiegen in das Büro ein und erbeuteten aus einem Tresor eine noch nicht bekannte ...

