POL-WE: + Dieb steigt durch offenes Fenster ein + Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht + Betrüger gibt sich als Handwerker aus + Baumaschine gestohlen + 15.000 EUR Schaden bei Unfall +

Altenstadt: Dieb steigt durch offenes Fenster ein

Durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster stieg am Dienstagmorgen (16.07.2024) gegen 08:40 Uhr ein junger Mann in der Taunusstraße im Altenstädter Ortsteil Rodenbach ein. Der Hausbewohner erwischte den Eindringling, als er gerade Bargeld und eine Schmuckschatulle an sich nahm. Der Dieb flüchtete durchs Fenster in Richtung Rhönstraße. Er wird als circa 15 - 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß und mit schmaler Statur beschrieben. Der Täter trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und ein dunkles Basecap. Die Kriminalpolizei Friedberg fragt: Wer hat den Dieb am Dienstagmorgen in Rodenbach gesehen? Wer kann Hinweise zu der Person geben? Zeugen können sich telefonisch an die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 wenden.

Bad Vilbel: Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Am Montagabend (15.07.2024) gegen 19:50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Bad Vilbel mit seinem Fahrrad den Lortzingring in Bad Vilbel/Dortelweil. An einer Kreuzung wollte der Radfahrer nach links in einen Feldweg in Richtung Bad Vilbel abbiegen. Ein auf dem Feldweg aus Richtung Bad Vilbel in Fahrtrichtung B3 kommendes Kleinkraftrad übersah den 52-jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Radfahrer stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Kleinkraftrades setzte seine Fahrt in Richtung B3 fort. Er wird als Jugendlicher mit normaler Statur beschrieben und habe einen Helm getragen. Zwei Spaziergänger, ein Mann und eine Frau mit einem großen und einem kleinen Hund, befanden sich in unmittelbarer Nähe des Unfalls und haben sich anschließend um den Radfahrer gekümmert. Beide Personen kommen als Unfallzeugen in Betracht und werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden. Zudem sei kurz nach dem Unfall ein Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren aus Richtung B3, der Fluchtrichtung des Kleinkraftrades, am Radfahrer und den Spaziergängern vorbeigelaufen. Diesem Mann könnte das gesuchte Kleinkraftrad entgegengekommen sein, sodass er ebenfalls als Zeuge Angaben zu dem Kleinkraftrad und dessen Fahrer machen könnte. Der Mann wird, wie auch weitere mögliche Zeugen, gebeten sich mit der Polizeistation Bad Vilbel in Verbindung zu setzten (Tel.: 06101 54600).

Bad Nauheim: Betrüger gibt sich als Handwerker aus

Weil er sich als Mitarbeiter der Wohnbaugesellschaft ausgab, ließ eine ältere Frau aus Bad Nauheim am Montagnachmittag (15.07.2024) einen Mann in ihre Wohnung. Der Mann ging ins Schlafzimmer und gab vor, mit einem Detektor einen Wasserschaden in der Wand festgestellt zu haben. Er erzählte der Dame, welche Baumaßnahmen nun folgen würden. Da unter anderem Schränke verschoben werden müssten, sollte die Frau sämtlichen Schmuck aus den Schränken holen und an einer Stelle gesammelt ablegen. Außerdem fragte er nach Bargeld, da dieses auch gesichert werden müsse. Unbemerkt steckte der Betrüger 950 EUR Bargeld und Schmuck ein. Unter dem Vorwand, etwas aus dem Auto holen zu müssen, verließ der Täter das Haus und kam nicht wieder zurück. Die Tat ereignete sich am Montag (15.07.2024) gegen 17:00 Uhr in der Friedberger Straße in Bad Nauheim. Der Betrüger befand sich eine halbe oder dreiviertel Stunde lang in der Wohnung der Dame. Er wird beschrieben als Ende 50 Jahre alt, circa 160 cm groß und mit hellem Teint. Der Täter habe eine dunkle Mütze sowie dunkelblaue Arbeitskleidung getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Die Kripo Friedberg bittet Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder Personen, bei denen ebenfalls geklingelt und mit der gleichen Betrugsmasche vorgesprochen wurde, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden. Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. Lassen Sie sich einen Ausweis, Firmenausweis oder Gewerbeschein zeigen. Rufen Sie bei Zweifeln beim Auftraggeber oder Unternehmen an. Suchen Sie dafür selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer eigenständig. Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu oder bestellen Sie die unbekannten Personen zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Gewähren Sie nur Handwerkern den Zutritt, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Fremde.

Florstadt: Baumaschine gestohlen

Unbekannte stahlen im Zeitraum von Freitag (12.07.2024), 15:00 Uhr bis Montag (15.07.2024), 07:00 Uhr auf einer Baustelle in der Mockstädter Straße in Florstadt/Staden einen Stampfer. Das Gerät vom Hersteller "BOMAG", Typ BT 60 hat einen Wert von 1.700 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: 15.000 EUR Schaden bei Unfall

Eine 32-jährige Frau aus Butzbach befuhr am Dienstagabend (16.07.2024) mit ihrem Skoda Fabia die Reinhard-Samesreuther-Straße in Butzbach in Richtung der Südumgehung. Beim Einbiegen in die Südumgehung übersah sie dabei den Mercedes C 250 eines 72-jährigen Butzbachers, der auf der Südumgehung in Richtung Hoch-Weiseler-Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Gesamtsachschaden von 15.000 EUR entstand. Die 32-jährige trug leichte Blessuren bei dem Unfall davon.

