Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer fährt in Schlangenlinien in Polizeikontrolle

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizisten sahen am Mittwoch (10.07.) während der Streife einen Radfahrer, der gegen 23.35 Uhr die Wehringhauser Straße in Schlangenlinien befuhr. Der 40-Jährige wollte gerade mit seinem Fahrrad, auf dem Gehweg, in den Kreuzungsbereich einfahren. Als der Mann die Beamten bemerkte, stieg er von seinem Fahrrad ab. Aufgrund der sehr schwankenden und unsicheren Fahrweise stoppten die Beamten den Hagener für eine Verkehrskontrolle und führten einen Atemalkoholtest mit ihm durch. Das Ergebnis waren über 1,7 Promille. Der 40-Jährige gab an, dass er mehrere Flaschen Bier getrunken habe. Er musste eine Blutprobe abgeben. Im Anschluss an die Maßnahme wurde der Mann von der Wache entlassen. Ihm wurde die Weiterfahrt, bis zum vollständigen Abbau des Alkohols, untersagt. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. (arn)

