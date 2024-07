Polizei Hagen

POL-HA: Zahlreiche Kontrollen im Bahnhofsbereich durch den Schwerpunktdienst der Polizei

Hagen (ots)

In den Abendstunden des 09. Juli und 10. Juli 2024 führte der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen verstärkt Kontrollen im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes durch. Erklärtes Ziel war der Kampf gegen die Betäubungsmittel- und Beschaffungskriminalität. Die Polizisten trafen auf mehrere Personen, die Drogen mit sich führten. Drei Personen wurden mit einem Bereichsbetretungsverbot für den Bahnhofsbereich belegt. Zwei weitere erhielten eine Anzeige, da sie gegen ein bestehendes Aufenthaltsverbot verstießen. Am Mittwoch trafen die Einsatzkräfte um 19 Uhr auf einen 25-Jährigen. Der polizeibekannte Mann handelte augenscheinlich mit Cannabis. Im weiteren Verlauf versuchte der in Hagen wohnhafte Mann vor den Beamten zu flüchten, konnte jedoch daran gehindert und gestellt werden. Bei seinem Fluchtversuch wollte er noch vergeblich eine Tüte mit mehreren Druckverschlusstütchen mit Cannabis wegwerfen. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Auch Bargeld, in dealertypischer Stückelung, stellten die Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten mit Hilfe eines Diensthundes die Wohnung des 25-Jährigen. Es konnten weitere Betäubungs- und Beweismittel verschiedener Art aufgefunden werden, die ebenfalls den Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln deutlich untermauern. Der 25-Jährige wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Er erhielt eine Strafanzeige und ein dreimonatiges Bereichsbetretungsverbot für den Bahnhofsbereich. (arn)

